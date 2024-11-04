Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru açıldı! Duhan Başar Ahmetoğlu soayal medyayı salladı

04 Kasım 2024 10:34 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:34

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyonluk soruyu açtırdı. Büyük heyecanının yaşandığı yarışmada Tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmetoğlu sosyal medyada gündem oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında Duhan Başar Ahmetoğlu, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Heyecanın doruğa çıktığı yarışmada Duhan Başar Ahmetoğlu, soruya cevap vermek istemedi ve 500 bin TL'nin sahibi oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 500 bin TL değerindeki soruya doğru cevap Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. 1 milyon TL'lik soru ise;

"Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?" oldu.

A- Babam ve Oğlum B- Susuz Yaz C- Eşkıya D- Hababam Sınıfı şıkları arasında kararsız kalan Duhan Başar Ahmetoğlu, soruya cevap vermedi. Doğru cevabı Susuz Yaz olan soruya cevap vermek istemeyen yarışmacı 500 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.