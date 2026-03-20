Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Rap performansı! Oktay Kaynarca dayanamadı, mimikleriyle kendini ele verdi

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programının dünkü bölümünde yarışan Manisalı Lise öğrencisi Süleyman, geceye resmen damga vurdu! Müziğe karşı duyduğu heves ve meraktan bahseden yarışmacı, milyonların ekran başında kilitlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster?' stüdyosunda canlı rap performansı sergiledi.

RAP SEVGİSİNİ "SOKAKTA KRALIM" DİYEREK ANLATAN SÜLEYMAN'IN SESİ HERKESE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Yarışmaya Kahramanmaraş'tan katılan 11. sınıf öğrencisi Süleyman, bestesi kendisine ait olan 'Sokakta Kralım' parçasını milyonların önünde seslendirdi.

Sergilediği performans sonrasında sesinin çok daha iyi olabileceğine "Şu an stüdyo ortamında olsam, mikrofon olsa daha iyisini söyleyeceğime eminim" sözleriyle dikkat çeken yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yayınlanan bölümüne damga vurdu.

SUNUCU OKTAY KAYNARCA KENDİNİ DAHA FAZLA TUTAMADI! KAYNARCA'DAN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

Üstün cesaretinden dolayı Lise öğrencisi Süleyman'ı takdir eden Oktay Kaynarca, hayallerin peşinden gitmenin önemli olduğuna değinmesinin yanı sıra birde, hayatın gerçeklerinin de olduğuna dikkat çekti.

Kaynarca, "Hayaller için mücadele etmek gerekir ama hayatın gerçeklerini de cebimizde tutmalıyız. Önce çalışıp hayatını kazanmalısın, müziği de önemli bir uğraş olarak sürdürebilirsin" tavsiyesinde bulundu.

Ünlü sunucunun kurduğu bu cümleler, stüdyoda ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

YARIŞMACI SÜLEYMANIN ANNESİNDEN ANLAMLI YORUM!

Stüdyoda rap şarkısı söyleyen Süleyman'ın annesi ise oğlunun rap müziğe karşı duyduğu tutkusunu dikkate alarak, "Hayallerinin peşinden gidecekse gitsin ama bedelini de kendi ödeyecek" sözleriyle yerinde bir yorumda bulundu.