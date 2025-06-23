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 | Dilek Ulusan

Kim Milyoner Olmak İster'de üzen kayıp! Çekim sonrası hayatını kaybetti

Sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in 22 Haziran Pazar günü yayınlanan bölümünde yarışan diş hekimi Yaman Özkan, program çekimlerinden kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Özkan'ın yarışma anları, ailesinin ''hatıra kalsın'' talebi üzerine yayınlandı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de üzen kayıp! Çekim sonrası hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 09:23

Yıllardır televizyon ekranında olan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının 22 Haziran Pazar günü yayınlanan bölümünde yarışan Yaman Özkan, yarışma sonrası hayatını kaybetti. Ailesinin isteği üzerine Yaman Özkan'ın olduğu bölüm dün yayınlandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ACI KAYIP

Bu bölümde yarışan diş hekimi Yaman Özkan, çekimlerin ardından yaşamını yitirdi. Özkan'ın ailesi, onun hatırasını yaşatmak adına programın yayınlanmasını talep etti. Program ekibi, bu duygusal isteği geri çevirmedi ve Özkan'ın yarışmadaki anlarını yayınladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de üzen kayıp! Çekim sonrası hayatını kaybetti

Yapılan açıklamada "Diş Hekimi Yaman Özkan, ne yazık ki geçirdiği bir rahatsızlık sonrası vefat etmiştir. Milyoner ekibi olarak kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanılırken, Özkan'ın vefat sebebine dair bilgi paylaşılmadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de üzen kayıp! Çekim sonrası hayatını kaybetti
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Sıkça Sorulan Sorular

YAMAN ÖZKAN KİMDİR?
Diş hekimi olan Yaman Özkan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Yaman Özkan, 5 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.
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