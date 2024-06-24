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Kimler Geldi Kimler Geçti dizisine ünlü çift katıldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
24 Haziran 2024 15:31 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 16:00
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisine ünlü çift katıldı

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş gibi isimlerin yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin kadrosunda avukat Beliz karakteriyle yer alan Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi Cansel Elçin de diziye katıldı.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin kadrosuna yeni sezonda birçok isim katılacak. Başrolünde Serenay Sarıkaya ile Metin Akdülger'in yer aldığı dizinin kadrosuna Cansel Elçin de katılacak. 

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ EKİBİNE EŞLER KATILDI 

Gazeteci Birsen  Altuntaş'ın haberine göre; Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin kadrosuna yeni sezonda Cansel Elçin katıldı. Başarılı oyuncu, eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın “Avukat Beliz” rolüyle yer aldığı dizide Esra’nın (Esra Ruşan) eski sevgilisi İskender rolünü oynayacak. 

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CANSEL ELÇİN KİMİDR?

20 Eylül 1973 İzmir doğumlu Cansel Elçin, çocuk yaşlarında gittiği Fransa'da eğitimlerini tamamlamıştır. Türkiye'deki ilk projesi Kırık Kanatlar adlı dizi olmuştur. Birçok Fransız yapımda rol alan Elçin, Aşk Tesadüfleri Sever, Bizim Hikaye, Sol Yanım ve Şahane Hayatım gibi dizilerde rol aldı. 

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Kaynak: TGRT Haber
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