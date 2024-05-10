Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle Serenay Sarıkaya hayal kırıklığına uğrattı

10 May 2024 14:37 - Güncelleme : 10 May 2024 14:40

Netflix’te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi trendlerde yer almayı başardı. Serenay Sarıkaya tepkilerin olumlu geldiğini belirtirken, sosyal medyada izleyiciler ikiye bölündü.

SERENAY SARIKAYA SINIFTA KALDI

Serenay Sarıkaya'nın Avukat Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıktığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi eleştiri yağmuruna tutuldu. Dizideki bazı sahnelerin abartıldığı ve gerçeklikle ilgisi olmadığını yazan izleyiciler, duyguların izleyiciye geçmediğini belirtti. Sosyal medyada, "Diziyi izlerken sürekli kafam karıştı", " Dizi her şey karışık" gibi yorumlar yapıldı.