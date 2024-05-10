Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle Serenay Sarıkaya hayal kırıklığına uğrattı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 May 2024 14:37 - Güncelleme : 10 May 2024 14:40
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum gibi isimlerin yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs tarihinde yayınlanmaya başladı. Sosyal medyayı sallayan dizi, izleyicileri ikiye böldü.
Netflix’te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi trendlerde yer almayı başardı. Serenay Sarıkaya tepkilerin olumlu geldiğini belirtirken, sosyal medyada izleyiciler ikiye bölündü.
SERENAY SARIKAYA SINIFTA KALDI
Serenay Sarıkaya'nın Avukat Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıktığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi eleştiri yağmuruna tutuldu. Dizideki bazı sahnelerin abartıldığı ve gerçeklikle ilgisi olmadığını yazan izleyiciler, duyguların izleyiciye geçmediğini belirtti. Sosyal medyada, "Diziyi izlerken sürekli kafam karıştı", " Dizi her şey karışık" gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: TGRT Haber