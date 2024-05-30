Kimse 74 yaşında olduğuna inanamıyor! 20 yaşında gibi görünen ünlü modacı gençlik sırrını paylaştı

30 May 2024 13:06 - Güncelleme : 30 May 2024 13:09

New York'ta yaşayan Çinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ünlü modacı Vera Wang sosyal medyada gündem oldu. Birçok ünlü isme özel elbise ve gelinlik tasarlayan Wang, bu kez dış görünüşüyle gündemde...

1949 doğumlu Wang'ın yaşını kimse tahmin edemiyor. 74 yaşındaki Wang, neredeyse 20 yaşında genç bir kadın gibi gözüküyor.

GENÇLİK SIRRINI AÇIKLADI

Genç görüntüsüyle herkesi şoke eden modacı "Her gün fast food yerim. Krema dolgulu, şeker kaplı çörekleri severim." dedi. Gençlik sırrının uzun saatler çalışmak olduğunu söyleyen Wang, meşgul olmanın yaşlılığın en iyi panzehiri olduğunu savunuyor.