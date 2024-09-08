Kıraç konser yolunda kayboldu, adres sorunca ortaya ilginç görüntüler çıktı

08 Eylül 2024 22:43 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 22:45

Şarkıcı Kıraç, Edirne'deki konserine giderken yolunu kaybetti. Adres sormak için duran Kıraç bir vatandaşa yolu sordu. "Kıraç konseri ne tarafta?" sorusuna yanıt veren vatandaş Kıraç'ı tanımadı. Bu ilginç sohbet sosyal medyada dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Ali Tufan Kıraç, Edirne konserine giderken bir vatandaşla ilginç anlar yaşadı. Kendi konserine giderken kaybolan Kıraç bir vatandaşa adres sorunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kendisini tanımayan vatandaşla diyaloğunu sosyal medyadan yayımladı.

Edirne'de bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde konser vermek için giden Kıraç Edirne'nin Havsa ilçesinde yolu bulamadı. Kendi kullandığı araçla alana giden Kıraç yol kenarında birine adres sordu.

KIRAÇ KONSERİ İÇİN ADRES TARİFİ SORDU, TANINMADI

Kıraç, “Selamünaleyküm, abi Kıraç konseri varmış ne tarafta?” diyerek yol kenarındaki vatandaştan tarif aldı. Vatandaş ise ünlü şarkıcıya, “Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası” şeklinde cevap verdi.