15 Ağustos 2024 14:47 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:50

Başrolünde Barış Arduç, Sinem Öztürk, Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu'nun yer aldığı Kiralık Aşk dizisi oyuncuları yıllar sonra buluştu. Elçin Sangu ve Salih Bademci'nin karesine sosyal medyadan binlerce yorum yağdı.

KİRALIK AŞK OYUNCULARI YILLAR SONRA BULUŞTU

Elçin Sangu 39. yaşını düzenlediği bir partiyle kutladı. Partiye Elçin Sangu'nun yakın arkadaşlarının yanı sıra kiralık Aşk dizisinde birlikte rol aldığı Salih Bademci de katıldı. Salih Bademci geceye eşi İmer Özgün ile birlikte katılırken, sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf karesi ise binlerce yorum aldı.

ELÇİN SANGU'DAN ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR MESAJI

Sosyal medya hesabından doğum günü kutlamasına ait kareleri paylaşan Elçin Sangu, "Sizinle birlikte büyümek, öğrenmek, paylaşmak en büyük hediyem oldu…Hepimizin kalbinde sevgi, huzur ve mutluluk dolu zamanlar olsun.İyi ki varsınız…çok güzel geldin 39" notuyla gelen tüm konuklara teşekkür etti.