Kiralık Aşk'ın sevilen ikilisi Onur Büyüktopçu ve Nergis Kumbasar'dan eğlenceli anlar!

10 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 13:47

2017 yılında ekranlara veda eden Kiralık Aşk dizisi, yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Tiplemeleriyle beğeni yağmuruna tutulan Nergis Kumbasar ile Onur Büyüktopçu yıllar sonra buluştu ve repliklerini tekrar ettikleri video ile de beğeni topladı.

KİRALIK AŞK OYUNCULARI YILLAR SONRA BULUŞTU

Kiralık Aşk dizisinde Onur Büyüktopçu'nun Koray, Nergis Kumbasar'ın ise Neriman rolüyle yer aldığı dizide iki yakın arkadaşı oynayan ünlü isimler yıllar sonra buluştu. Uçakta video çeken iki isim eğlenceli halleriyle beğeni yağmuruna tutuldu.