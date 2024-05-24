Kirasını ödemediği için evden çıkarılmıştı! Ev sahibi fenomenin evde bıraktığı enkazı paylaştı

24 May 2024 09:04 - Güncelleme : 24 May 2024 09:06

Uzun dönem oyuncu Serhat Karagöz ile boşanma süreciyle gündem olan Pucca, son dönemde ev sahibi ile yaşadığı sorunlarla haber olmaya başladı. Pucca'nın ev sahibi Jale Tuncer, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Pucca'nın 16 aydır kira ödemediğini ve evine zarar verdiğini iddia etmişti. Ev sahibi kiracı davasında yeni bir gelişme yaşandı.

EV KULLANILMAZ HALDE

Daha önce oyuncu Tuba Ünsal ile de sorunlar yaşayan sosyal medya fenomeni Pucca, mahkemelik olduğu evden taşındı. Pucca'nın ev sahibi Jale Tuncer, sosyal medya hesabından harabeye dönen evinden kareleri paylaşarak, "Çok sevgili @PuCCaa ‘dan geriye kalanlar. Ben kurtuldum ama yeni ev sahibine gerçekten çok üzülüyorum. Fotoğrafların ve videoların, evime verdiği zararların hepsini burada paylaşacağım!" dedi.