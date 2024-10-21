Kirli Sepeti dizisi final oluyor! Kadrosuna yeni oyuncular katmıştı

21 Ekim 2024 17:35 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 17:35

Yeni sezonda kadrosuna birçok oyuncu alan Kirli Sepeti için kanaldan karar çıktı. İkinci sezona güçlü başlayan Kirli Sepeti dizisi final kararı aldı.

Başrolünde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un yer aldığı Kirli Sepeti dizisi, yeni sezona iddialı başlamıştı. Dizi hayranlarını üzecek haber geldi. Yeni sezona yeni kadrosuyla çıkan Kirli Sepeti final kararı aldı.

KİRLİ SEPETİ FİNAL KARARI ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kirli Sepeti dizisinin geçen sezon sonu final yapmasına karar verilmiş ancak daha sonra projeye yurt dışı satışının da etkisiyle devam etme kararı almıştı. İkinci sezona güçlü başlayan Kirli Sepeti için karar verildi.

İkinci sezonda beklenilen reytinglere ulaşılamayan dizi için final kararı alındı. “Kirli Sepeti” bu hafta ekrana gelecek 40. Bölümde ekrana veda edecek.

KİRLİ SEPETİ KADROSUNA YENİ İSİMLERİ DAHİL ETTİ

Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna yeni sezonda Pelin Karahan, Yusuf Çim, Ayça Erturan ve Emre Karayel gibi isimler dahil olmuştu.