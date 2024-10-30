Kirli Sepeti Hayriye'den duygusal mesaj! Ceren Moray böyle veda etti

30 Ekim 2024 17:20 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 17:21

Kirli Sepeti dizisinde Hayriye karakteriyle yer alan Ceren Moray, dizisinin son set günü sonrası duygusal bir paylaşım yaptı. Çok sevdik biz birbirimizi" diyen Ceren Moray, "Ablanız olmak son yollarda başıma gelen en güzel şeydi" dedi.

Ayça Bingöl, Cansu Tosun ve Ceren Moray'ın başrolünde yer aldığı Kirli Sepeti dizisi final kararı aldı. 2 sezondur devam eden Kirli Sepeti dizisinde Hayriye karakteriyle yer alan Ceren Moray, tüm ekibe teşekkür mesajı yayınlayarak veda etti.

CEREN MORAY'DAN KİRLİ SEPETİ PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceren Moray, "Normalde işler biter, final yazısı düşer ekrana, sonra düşülür teşekkür sağnağına. Bende ilk kez olmadı bu gelenek, teşekkürü vedası bekleyecek gibi değil çünkü. Çünkü tam bir veda olmasa da veda etmeliyim ve dağıtmalıyım bu kalabalıktan aldığım parlak etkiyi ki çarşamba günü o güzel kalabalığı görmeyeceğim gerçeğini halledebileyim. İnsan çalıştığı yerde nasıl neşeli, uyumlu, bir aradalık peşinde ve birbirine karşı merhametli olur’un reçetesi olsa Kirli Sepeti ekibini komple yazmak yeterli." dedi.

Başta Ayça Bingöl ve Cansu Tosun'a teşekkür eden Ceren Moray, seyircisine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Hayatımın en güzel setlerinden biriydi" diyen Ceren Moray takipçilerini duygulandırdı.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİNİN NEDEN FİNAL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kirli Sepeti dizisinin geçen sezon sonu final yapmasına karar verilmiş ancak daha sonra projeye yurt dışı satışının da etkisiyle devam etme kararı almıştı. İkinci sezona güçlü başlayan Kirli Sepeti için karar verildi.