Kirli Sepeti'nde peş peşe ayrılık!

30 May 2024 16:50 - Güncelleme : 30 May 2024 16:51

Başrolünde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun’un yer aldığı Kirli Sepeti dizisinde yeni sezonda 2 ayrılık daha yaşanacak. Halil İbrahim Ceyhan'ın ardından dizinin yeni sezonunda karı kocayı oynayan Nergis ve Feyyaz karakteri diziden ayrılacak.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİNDE 2 AYRILIK

Kirli Sepeti ile beraber Kızıl Goncalar, Yabani ve Hudutsuz Sevda dizileri yeni sezonda da devam etme kararı aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kirli Sepeti dizisinin yeni sezonunda Feyyaz rolüyle yer alan Serhat Kılıç ile dizinin Nergis’i Gözde Seda Altuner yer almayacak.