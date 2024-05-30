Kirli Sepeti'nde peş peşe ayrılık!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 16:50 - Güncelleme : 30 May 2024 16:51
Yeni sezonda da yayın hayatına devam edecek Kirli Sepeti dizisinde ayrılıklar yaşanacak. Halil İbrahim Ceyhan'ın ayrılığını ardından iki oyuncu da yeni sezonda yapımda yer almayacak.
Başrolünde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun’un yer aldığı Kirli Sepeti dizisinde yeni sezonda 2 ayrılık daha yaşanacak. Halil İbrahim Ceyhan'ın ardından dizinin yeni sezonunda karı kocayı oynayan Nergis ve Feyyaz karakteri diziden ayrılacak.
KİRLİ SEPETİ DİZİSİNDE 2 AYRILIK
Kirli Sepeti ile beraber Kızıl Goncalar, Yabani ve Hudutsuz Sevda dizileri yeni sezonda da devam etme kararı aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kirli Sepeti dizisinin yeni sezonunda Feyyaz rolüyle yer alan Serhat Kılıç ile dizinin Nergis’i Gözde Seda Altuner yer almayacak.
Kaynak: TGRT Haber