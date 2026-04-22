Kıskanmak dizisinden kötü haber: Final tarihi açıklandı! Kıskanmak dizisi neden final yapıyor?

NOW kanalının başarılı projelerinden biri olarak görülen Kıskanmak dizisi için beklenen haber doğrulandı! Finale gideceği konuşulan Kıskanmak dizisi için dizinin resmi sosyal medya hesabından açıklama geldi. Kıskanmak dizisinin final tarihi kesinleşmiş oldu.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 16:21

Salı akşamlarının iddialı projelerinden olan , sürükleyen hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla ilgileri üzerinde topluyor. En son 29. bölümü NOW ekranlarına gelen Kıskanmak dizisinde sevenleri, her hafta bölüm sonunda yeni bölüm fragmanını büyük bir heyecanla bekliyorken; bu kez kötü bir haberle karşılaşarak derin bir sarsıntı yaşadı. Kulislerden sızan bazı bilgilere göre bir dönem Kıskanmak dizisinin olası final ihtimali gündemde deprem etkisine sebep olurken bu kez resmi bir kaynaktan gelen bilgilendirme ile sevilen dizi hakkında alınan karar kesinleşmiş oldu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre; , Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan ve Beril Pozam'ın başrolde olduğu Kıskanmak dizisi için final tarihi netleşti! Peki Kıskanmak dizisi ne zaman final yapacak? Kıskanmak dizisi neden final yapıyor? İşte Kıskanmak dizisi sıkı izleyicilerini üzen haberin o ayrıntıları...

HABERİN ÖZETİ

Salı akşamlarının iddialı yapımlarından Kıskanmak dizisi, 19 Mayıs'ta yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda edecek.
KISKANMAK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

'Seniha' karakteriyle Özgü Namal'ın, 'Nüzhet' karakteriyle de Selahattin Paşalı'nın, 'Halit' karakteriyle Mehmet Günsür'ün, 'Mükerrem' karakteriyle Hafsanur Sancaktutan ve 'Nalan' karakteriyle de Beril Pozam'ın ekrana geldiği Kıskanmak dizisi ile ilgili beklenen karar alındı.

Final olacağı iddialarıyla bir ara dizi gündemine konu olan Kıskanmak dizisi için üzen haber geldi. Kıskanmak dizisinin yüksek takipçili resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmelere göre; heyecanla izlenen diziye veda etmenin vakti geldi.

Now ekranlarının güçlü yapımı Kıskanmak dizisi, 19 Mayıs 2026’da son kez yayınlanacak olan bölümüyle final yapacak. Dizinin neden finale gittiğine yönelik herhangi bir paylaşım ya da açıklama ise bulunmamaktadır.

KISKANMAK DİZİSİ EKİBİNDEN SEYİRCİLERİNE VEDA PAYLAŞIMI!

Salı akşamlarının severek takip edilen dizisi Kıskanmak'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, fenomen dizinin seezon finali tarihi netlik kazandı.

Kıskanmak dizisi'nin X hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde oldu:

"Her güzel hikâyenin bir sonu vardır…

İlk günden bu yana tutkuyla hayat bulan #Kıskanmak, 19 Mayıs’ta yayınlanacak final bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlıyor.

Bu yolculukta emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, değerli oyuncularımıza, yayıncımız NOW’a ve en başından beri bizimle olan izleyicilerimize teşekkür ederiz. "

