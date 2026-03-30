Ayça Beğen, Kısmetse Olur programıyla adını duyurmuştu. Yayınlandığı döneme damga vuran fenomen programda Beğen en popüler isimler arasında yer alıyordu. Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü yarışmacı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Aktif olarak sosyal medya kullanan Beğen, veda paylaşımıyla sevenlerini ve takipçilerini korkuttu.
Bir dönemim popüler yarışması Kısmetse Olur’un en gözde yarışmacıları arasında yer alan Ayça Beğen’in hayatına son vermeye çalıştığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber sonrası ünlü yarışmacıya ne olduğu merak edildi. Peki, Kısmetse Olur Ayça Beğen’e ne oldu? Kısmetse Olur Ayça Beğen öldü mü? Ayça Beğen’e ne olduğunu ve sağlık durumuna ilişkin detayları sizin için araştırdık. İşte Ayça Beğen’in son sağlık durumuna ilişkin detaylar…
Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan ve adını geniş kitlelere duyuran Ayça Beğen, sosyal medya hesabından korkutan bir paylaşımda bulundu. Yarışmanın ardından sosyal medyada aktif olarak rol oynayan Beğen, endişelendiren paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Hem televizyon dünyasının hem de sosyal medyanın tanınan isimleri arasında yer alan Beğen’in, paylaşımının ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü yarışmacının yaptığı paylaşımıyla hayatına son vermek istediği iddia edildi.
Ayça Beğen sosyal medya hesaplarını aktif bir kişilik olarak tanınıyor. Ünlü yarışmacı, özellikle Instagram hesabında yoğun paylaşımlarda bulunuyor. Beğen, son olarak Instagram profilinde “Hakkınızı helal edin” şeklinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. bu paylaşımından sonra iletişimi kesen Beğen, sevenleri ve yakınları tarafından merak edildi.
Ayça Beğen’e dikkat çeken paylaşımı sonrası durumdan şüphelenen yakınları ulaştı. Ünlü yarışmacının, şüpheli paylaşımı sonrası hayatına son vermek istediği iddia edildi. Yaşanan bu kritik sürecin ardından olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Ünlü yarışmacıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından uygulandı. Daha sonra Beğen, tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk etti.
Ayça Beğen, Kısmetse Olur denilince akla ilk gelen isimler arasındaydı. Ünlü yarışmacının hayatına son vermek istediği iddia edilirken, sağlık durumu da merak konusu oldu. Kamuoyunda “Kısmetse Olur Ayça Beğen’e ne oldu?” sorusu araştırılmaya başlandı. Diğer yandan yaşayıp yaşamadığı merak edilen ünlü yarışmacı hakkında “Kısmetse Olur Ayça Beğen öldü mü?” soruları da beraberinde geldi.
Ayça Beğen hakkında yapılan bilgilendirme sonrası eski yarışmacının uzman doktorların gözetiminde olduğu öğrenildi. Beğen, hayatına son verdiği haberleriyle yakınlarını ve sevenlerini korkuttu. Ünlü yarışmacının son sağlık durumuyla alakalı da resmi bir açıklamaya yer verildi. Beğen hakkında gerekli tüm tıbbi işlemlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğü ifade edilirken, açıklamada şu detaylara yer verildi:
“Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”