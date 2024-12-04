Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan ile annesine hapis şoku! Küfürler ve tehditler havada uçuştu

04 Aralık 2024 15:09 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:15

Kısmetse Olur programıyla tanınana Melis Buse Betkayan ile annesi hakkında yaşadığı kavgalarla tanınan eski sevgilisi Reşit Bozdağ'a hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası talep edildi. Melis Buse Betkayan'ın 9 aydan 4 yıla, annesinin ise 3 aydan 2 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Müge Anlı öfkeden deliye döndü! Yayına gelmedi, başka programın başvurusunu da iptal etti: Benden önce yoktu

Müge Anlı öfkeden deliye döndü! Yayına gelmedi, başka programın başvurusunu da iptal etti: Benden önce yoktu

Katıldığı programdan sonra fenomen olan Melis Buse Betkayan ile annesi sürekli yaşadığı kavgalarla gündeme gelen eski sevgilisi Reşit Bozdağ'a küfür ve hakaret​ ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. Melis Buse Betkayan ile annesi hakkında ise hapis cezası talep edildi.

BUSE MELİS BETKAYAN VE ANNESİNE HAPİS TALEBİ

Fenomen Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ'ın sürekli haberlere taşınan aşkı savcılığa taşındı. Reşit Bozdağ, ayrılık süreçlerinde eski sevgilisinin kendisine hakaret ve tehditler savurduğunu, şiddet uyguladığını iddia ederek avukatı Mehmet Mücahit Gençoğlu aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

CANLI YAYINDAKİ KÜFÜRLERİ BAŞINA İŞ AÇTI

Buse Melis Betkayan'ın açtığı canlı yayında Reşit Bozdağ'ın kızlarına hakaret ve küfürler savurduğunu belirtilirken, hakaret ve tehdit​ yönünden yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede fenomen Melis Buse Betkayan'ın beraberinde annesi Sevda Turan'da sanık olarak yer aldı. Betkayan'ın eski sevgilisine ayrılık döneminde canlı yayında sinkaflı küfürlerde bulunduğu belirtildi.

ANNE VE KIZA HAPİS CEZASI

İddianamede sanık anne Sevda Turan ile kızı Melis Buse Betkayan'ın Reşit Bozdağ ile arasında husumetin bulunduğu eklendi. Savcı, Melis Buse Betkayan'ın "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 9 aydan 4 yıla kadar cezalandırılmasını, anne Sevda Turan'ın ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla cezalandırılmasını talep etti.