Kısmetse Olur programında tanışmışlardı! Evlenmeleri beklenen çift ayrıldı

03 Ekim 2024 10:53 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:53

Kısmetse Olur isimli programda tanışıp aşk yaşamaya başlayan çift Elif Nur Yel ve Sedat Polat çifti ayrılık kararı aldı. Evlenmeleri beklenen çiftten Elif Nur Yel, sosyal medya hesabından haberi duyurdu.

Youtube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur yarışma programında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Elif Nur Yel ve Sedat Polat'ın her paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görüyordu. 2 yıldır beraber olan ve sık sık sosyal medyadan birlikte fotoğraf paylaşan Elif Nur Yel ve Sedat Polat'ın ayrıldığı ortaya çıktı.

ELİF NUR YEL VE SEDAT POLAT ÇİFTİ AYRILDI

Paylaşımında, “2 yıldır süren ilişkimiz bitti arkadaşlar. Daha fazla yorum ve hiçbir şey görmek istemiyorum. Herkese seçtiği hayatında başarılar,” diyerek takipçilerine açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından Sedat Polat ile olan fotoğraflarını da kaldıran Elif Nur Yel, ayrılık öncesi sosyal medya hesabında paylaşım yaparak, “Birkaç gün ailemle vakit geçireceğim, bu yüzden aktif olmayacağım. Sandığınızın aksine gayet mutluyum. Hiçbir sorun yok,” ifadeleriyle dikkat çekmişti.