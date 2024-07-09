Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena saldırıya uğradı! Ölümden döndüğü anları paylaştı

09 Temmuz 2024 15:02 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:04

Kısmetse Olur yarışma programında yarışan Eslem Sena, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile saldırıya uğradığını açıkladı. Eli yüzü kan içinde video paylaşan Eslem Sena, yaşadıklarını bir bir anlattı.

KISMETSE OLUR'UN YARIŞMACISI SALDIRIYA UĞRADI

3 kızın gittiği kafenin tuvaletinde kendine saldırdığını anlatan Eslem Sena, olayın kumsal olduğunu düşündüğünü belirtti. Arkadaşının paylaşımını paylaşan Eslem Sena'nın videosuna "3 kız Eslem’e saldırdı ortada hiçbir neden yokken dikiş atıldı alnına her yeri kan revan içinde merdivenden aşağı ittiler.” ifadeleri bırakıldı.