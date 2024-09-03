Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu! Ponzi sistemiyle dolandırmışlardı

03 Eylül 2024 14:50 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 15:08

Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve eşi Beril Talu’nun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında 195’er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

BERİL TALU İLE KIVANÇ TALU ÇİFTİNE 200'ER YILA YAKIN HAPİS CEZASI

"Var Böyle Tipler" ismiyle bilinen Kıvanç Talu ile Beril Talu çiftinin yakın çevresi dahil toplamda 13 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. 5 Ocak 2024 günü tutuklanan fenomen çift için hazırlanan iddianamede, savcılık tutuklu şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu ile tutuksuz şüpheli Ertan Koç hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

KIVANÇ TALU İLE BERİL TALU'DAN 3 MİLYON 17 BİN LİRALIK VURGUN

Sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini dolandırdığı iddiasıyla 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir ponzi sistemine dahil ettikleri ve sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasının ödendiği bir sistem kurdukları vurgulandı. Başsavcılık şüpheliler Kıvanç Talu, Beril Talu ve Beril Talu’nun babası Ertan Koç’un 13 müştekiden bu şekilde 3 milyon 17 bin lira para topladığını ve söz konusu parayı geri ödemediğini tespit etti.