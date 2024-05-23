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Kıvanç Tatlıtuğ, 12 milyon liralık teklifi elinin tersiyle itti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 11:09 - Güncelleme : 23 May 2024 11:10
Kıvanç Tatlıtuğ, 12 milyon liralık teklifi elinin tersiyle itti

Son olarak Aile dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, gelen teklifleri değerlendirirken Kuveyt'ten gelen 12 milyon liralık teklifi elinin tersiyle geri çevirdi.

Oyunculuk performansı ve aile yaşantısıyla gündemden düşmeyen Tatlıtuğ, geri çevirdiği milyonluk iş ile yine gündem oldu. 

12 MİLYONLUK TEKLİFİ HİÇ DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ 

Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına davet edildi. 12 milyon TL ve özel bir uçak tahsil edilecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, teklifi kariyerine ters bulduğu gerekçesiyle reddetti. Ünlü oyuncuya daha önce Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den de iş teklifleri gelmişti ancak kabul etmemişti.

Kıvanç Tatlıtuğ, 12 milyon liralık teklifi elinin tersiyle itti - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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