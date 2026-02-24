Kıvanç Tatlıtuğ adliyede! Mahkeme heyeti dinlenmesine karar verdi

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında denizin 68 metre altında bir cesede ulaşıldı. Cesedin, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için tekneyle açılan ancak denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni olduğu belirtildi. Halit Yukay'ın kaza öncesi son olarak yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile konuştuğu belirtilmişti. Marmara Denizi'nde hayatını kaybeden iş adamı Halit Yukay'ın telefon görüşmesi yaptığı Kıvanç Tatlıtuğ, mahkemeye geldi

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli teknesi ile Marmara Denizi'nde seyreden iş adamı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mazu Yachts firmasının sahibi olan Halit Yukay, 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli tekne ile ayrıldığı Yalova'dan sonra Marmara Denizi'nde seyrederken bir daha kendisinden haber alınamamış ve günler süren araştırmalar sonucu cenazesine Marmara Denizi'nin derinliklerinde ulaşılmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda aynı güzergahta seyreden yük gemisi 'Arel-7'nin kaptanı Cemal T. (61) gözaltına alınarak tutuklanmıştı ve itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

İddiaya göre kazanın olduğu tarihlerde arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile görüşmesinin ardından mahkeme heyeti Tatlıtuğ'un dinlenmesine karar verdi. Ünlü oyuncu bugün tanık sıfatı ile hakim karşısına çıkarak bildiklerini anlatmak üzere Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan adliye binasına geldi.

Olayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yukay'ı arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ'un kazadan hemen önce iş insanıyla görüşme halinde oldukları, telefonun aniden kesildiği belirtildi.