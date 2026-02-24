Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Kıvanç Tatlıtuğ adliyede! Mahkeme heyeti dinlenmesine karar verdi

Ağustos ayında teknesiyle Yalova'dan açılan iş adamı Halit Yukay'ın Marmara Denizi'nde cenazesinin bulunmasının ardından başlayan davada, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile Erdek Adliyesi'ne geldi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.02.2026
11:44
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
11:46

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında denizin 68 metre altında bir cesede ulaşıldı. Cesedin, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için tekneyle açılan ancak denizde kaybolan iş insanı 'ın cansız bedeni olduğu belirtildi. Halit Yukay'ın kaza öncesi son olarak yakın arkadaşı ile konuştuğu belirtilmişti. 'nde hayatını kaybeden iş adamı Halit Yukay'ın telefon görüşmesi yaptığı Kıvanç Tatlıtuğ, mahkemeye geldi

KIVANÇ TATLITUĞ ADLLİYEDE

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli teknesi ile Marmara Denizi'nde seyreden iş adamı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mazu Yachts firmasının sahibi olan Halit Yukay, 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli tekne ile ayrıldığı Yalova'dan sonra Marmara Denizi'nde seyrederken bir daha kendisinden haber alınamamış ve günler süren araştırmalar sonucu cenazesine Marmara Denizi'nin derinliklerinde ulaşılmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda aynı güzergahta seyreden yük gemisi 'Arel-7'nin kaptanı Cemal T. (61) gözaltına alınarak tutuklanmıştı ve itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ adliyede! Mahkeme heyeti dinlenmesine karar verdi

MAHKEME HEYETİ KIVANÇ TATLITUĞ'UN DİNLENMESİNE KARAR VERDİ

İddiaya göre kazanın olduğu tarihlerde arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile görüşmesinin ardından heyeti Tatlıtuğ'un dinlenmesine karar verdi. Ünlü oyuncu bugün tanık sıfatı ile hakim karşısına çıkarak bildiklerini anlatmak üzere Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan adliye binasına geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ adliyede! Mahkeme heyeti dinlenmesine karar verdi

HALİT YUKAY'IN SON KONUŞTUĞU İSİM KIVANÇ TATLITUĞ

Olayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yukay'ı arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ'un kazadan hemen önce iş insanıyla görüşme halinde oldukları, telefonun aniden kesildiği belirtildi.

Kıvanç Tatlıtuğ adliyede! Mahkeme heyeti dinlenmesine karar verdi
#tekne kazası
#mahkeme
#marmara denizi
#kıvanç tatlıtuğ
#Halit Yukay
#Magazin
