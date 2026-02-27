Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in boşanmak için harekete geçtiği iddia edildi!

Arkadaşı Halit Yukay'ın ölülmü sonrası zor günler geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün adliyede görüntülendi. Yukay ile son konuşan kişi olarak ifade veren Kıvanç Tatlıtuğ'un üzgün hali kameralara yansıdı. Bir süredir eşi Başak Dizer ile yan yana görüntülenmeyen çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi. İddialara ilk yalanlama Başak Dizer'den geldi.

BAŞAK DİZER İLE KIVANÇ TATLITUĞ'UN BOŞANMA KARARI ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Onur Akay son paylaşımında, "10 sene önce dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in, evliliğinde kriz olduğunu ve çiftin boşanma kararı aldığını öğrendim. Başak Dizer Tatlıtuğ, Bodrum'a gitmiş ve bir süre yalnız kalmak istiyormuş. 2023 yılında da benzer bir süreç yaşayan çift yeniden bir araya gelmişti. Umarım bu kez de aynı şekilde sevgi ağır basar." dedi.

BAŞAK DİZER BOŞANMA İDDİALARINI YALANLADI

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti 2016 yılında evlendi ve çiftin Kurt Efe verdikleri oğulları dünyaya geldi. İkilinin bir süredir yan yana görüntülenmesinin ardından boşanma iddiaları daha dikkat çekti. Muhabirlerin "Çıkan haberler doğru mu?" sorusuna, "Doğru değil tabii ki" cevabını verdi.

KIVANÇ TATLITUĞ ADLİYEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Ağustos ayında teknesiyle Yalova'dan açılan iş adamı Halit Yukay'ın Marmara Denizi'nde cenazesinin bulunmasının ardından başlayan davada, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile Erdek Adliyesi'ne geldi. Balıkesir’in Erdek ilçesinde görülen davada konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, "4 Ağustos günü merhum Halit'le telefonda birkaç defa telefon konuşmamız oldu. Kendisiyle ailece tatil planlıyorduk. Kendisi, eşi, çocukları, ben, benim eşim ve benim oğlum bir tatil planlıyorduk. Kendisinden bir tekne aldım. Bu süreden önce ve bu süreden sonra da tekne aldıktan sonra da çok yakın bir dostluğumuz söz konusu oldu. 4 Ağustos günü kendisi Yalova'dan öğleden sonra avara olduktan Bozcaada'da o akşam konaklayacaktı. Ertesi gün ise benim yanıma geldiğini planlıyordu. Hava şartları kötü olmak durumunda ise rotasını değiştirip ya Çeşme tarafına ya da Bozcaada'da tekrar kalmaya devam edecekti. Kendisiyle birkaç defa telefon karşılıklı telefon açmalarımız söz konusu oldu. Ama benim anladığım dümen başındayken telefonlara cevap veremedi. Sonra o bana döndü, telefonu açtı. Çok kısa bir görüşmemiz oldu. Kendisi gayet keyfi yerindeydi. Kendisi gayet olumlu, pozitif durumdaydı. Kısa bir görüşmemiz oldu" dedi.

İfadesine devam eden Tatlıtuğ, "Lokasyonunu sordum. Neredesin diye. O bana Marmara'nın kuzeyinden seyir halinde olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu, takriben birkaç saat sonra da Bozcaada'da konaklayacağını söyledi. Kendisiyle telefonda konuşurken lokasyon vermesi gerektiğini söyledim. Dedim ki lokasyonu verirsen seni takip edeceğim. Ben de buradan takip etmek istiyorum. 'Tamam, lokasyonu sana göndereceğim' derken son konuşmamız o oldu. Sonra sinyal kesildi. O sinyal kesilince üzerine şöyle dedim, kendimce bir yorumlamada bulundum. Dedim ki bu sinyal kesildi. 10 gün önce de biz yoldaydık. Aynı yolu biz giderken benim de aşağı yukarı bir, bir saate yakın. Evet, bir saate yakın bir telefon sinyaline ulaşamadığım bir zamanım olmuştu. Ben ve benim arkadaşlarım teknede benle beraber yolculuk yapan arkadaşlarımızın o yönde kesilebilir nasıl olsa müsait olunca bana tekrar telefon açar. Lakin göndermiş olduğum mesajların da karşı tarafa ulaşılmadığını, yani harita ulaşılmadığını fark edince içime bir his düştü. Çalışmış olduğu hem de yakından da iş birliği içerisinde olan ve arkadaşı olan kişiye telefon açtım. Eren'e telefon açtım, kendisine durumu bildirdim. Dedim böyle böyle bir durum var. Ben kendisine ulaşamıyorum ama biliyorum ki 10 gün önce bu yolu yaptık telefon kesilmiş olabilir. Ama ne olur ne olmaz. Bu bilgi sende kalsın. Ben sana bu bilgiyi vereyim. İlerleyen dakikalarda sen ulaşırsan, ben ulaşırsam tekrar bir istişare içerisine girelim, dedim. Onun akabinde üzerinden bayağı bir zaman geçti. Sonra telaş ve panik başladı. Derken kolluk kuvvetleri, deniz kolluğu, kara kolluk kuvvetleri derken bilgiler geçildi. Ondan sonra arama çalışmalarına başlandı. Bu konuyla ilgili verebileceğim bilgiler bunlardır" şeklinde konuştu.