Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'nin 4'üncü yaşını düzenledikleri bir parti ile kutladı. Kurt Efe'nin son halini görenler "Aynı babası" yorumlarını yaptı.

HABERİN ÖZETİ Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe 4 yaşında! Son hali babasının kopyası Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'nin 4. yaşını Star Wars temalı bir parti ile kutladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe 4 yaşına girdi. Ünlü çift, oğulları için Star Wars temalı bir doğum günü partisi düzenledi. Kurt Efe'nin son halini görenler, oğullarının babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediğini yorumladı.

KIVANÇ TATLITUĞ İLE BAŞAK DİZER'İN MUTLU GÜNÜ! OĞULLARI 4 YAŞINA BASTI

2016 yılında Paris'te hayatlarını birleştiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı. Ünlü çiftin oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ, 4'üncü yaşına girdi.

Tatlıtuğ ve Dizer, oğullarının yeni yaşı için Star Wars temalı bir doğum günü partisi gerçekleştirdi. Kurt Efe Tatlıtuğ'un doğum günü kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kurt Efe'ye; 'Aynı babası', 'Babasının kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

Aile bireyleri ve yakın dostların katıldığı kutlamada Kurt Efe arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Eğlenceli kareleri ise Başak Dizer'in kız kardeşi Buket Dizer, paylaştı. Buket Dizer, yeğeninin doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "Güneş ışığım 4 yaşına girdi" notuyla yayımladı.