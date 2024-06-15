Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez paylaştı! Herkes düştüğü nottaki "Papalina" kelimesini araştırdı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Haziran 2024 15:05 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 15:18
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıtuğ'un siyah beyaz pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.
Kıvanç Tatlıtuğ, stilist sevgilisi Başak Dizer ile 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturdu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucağına aldı.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Kurt Efe'nin yüzünü saklayan Kıvanç Tatlıtuğ, Babalar Günü için yaptığı paylaşımla gündem oldu. Oğlunun yüzünü ilk kez paylaşan oyuncunun gönderisine binlerce yorum ve beğeni geldi.
Ünlü oyuncu paylaşıma "Papalina" notunu düşüp, nazar boncuğu emojisi koydu.
"PAPALİNA" NE DEMEK
Balık tutma tutkusuyla bilinen oyuncunun düştüğü nottaki "Papalina" kelimesi sardalye yavrusu anlamına geliyor.
Kaynak: Tgrthaber.com