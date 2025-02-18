Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftini tehdit eden sapığın cezası belli oldu

Kuzey Güney, Aşk'ı Memnu, Aile, Gümüş ile Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çiftini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2021 yılında şüpheli S.A. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER ÇİFTİNİ TEHDİT EDEN SAPIĞIN CEZASI BELLİ OLDU

S.A. sosyal medya üzerinden tehditlerini sürdürmeye devam edince Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer bir kez daha suç duyurusunda bulundu. Savcılık, S. A. hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açmıştı.

Hakkında iki dava süren şüpheli 2022 yılında çifte bu kez ölüm mesajları attı. S. A. hakkında açılan dava, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tarafların savunmalarının ardından mahkeme heyeti davayı karara bağladı. Mahkeme şüpheli S.A.'ya zincirleme şekilde tehdit suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca S. A. hakkında 13 bin 500 lira adli para cezası uyguladı.