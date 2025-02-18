Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftini tehdit eden sapığın cezası belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'i tehdit eden sapığın davası görüldü."Sizi bidona koyup üzerinize asit dökeceğim", "Üzerinize şarjör boşaltacağım" diyerek Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'i defalarca tehdit eden sapığın cezası belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftini tehdit eden sapığın cezası belli oldu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 09:49

Kuzey Güney, Aşk'ı Memnu, Aile, Gümüş ile Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çiftini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2021 yılında şüpheli S.A. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER ÇİFTİNİ TEHDİT EDEN SAPIĞIN CEZASI BELLİ OLDU

S.A. sosyal medya üzerinden tehditlerini sürdürmeye devam edince Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer bir kez daha suç duyurusunda bulundu. Savcılık, S. A. hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açmıştı.

Hakkında iki dava süren şüpheli 2022 yılında çifte bu kez ölüm mesajları attı. S. A. hakkında açılan dava, geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tarafların savunmalarının ardından mahkeme heyeti davayı karara bağladı. Mahkeme şüpheli S.A.'ya zincirleme şekilde tehdit suçundan 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca S. A. hakkında 13 bin 500 lira adli para cezası uyguladı.

Sıkça Sorulan Sorular

KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER NE ZAMAN EVLENDİ?
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer çifti 20 Şubat 2016 yılında evlendi. Uzun süredir aşk yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti Paris'te dünyaevine girdi. 50 kişinin katıldığı düğün Türk Büyükelçiği'nde gerçekleşti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Merve Taşkın, neler yaşadığını anlattı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.