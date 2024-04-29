Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile oynamıştı! Nejat İşler dizi sektörünü bıraktı

29 Nisan 2024 16:17 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:17

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı Aile dizisi istenilen reytinglere ulaşamayınca 30. bölümde erken final kararı aldı. Dizide Cihan Soykan rolüyle yer alan Nejat İşleri bir daha dizi yapmayacağını açıkladı.

"TELEVİZYONA İŞ YAPMAM"

Aile dizisinin erken final yapmasının ardından ilk kez konuşan Nejat İşler, "En iyi kadroyla yaptık olmadı. Burada hikaye yokmuş gibi Güney Kore'den dizi alıyoruz. Televizyona iş yapmam. TV dizilerinin hepsi aynı şeyin laciverti. Sıkıyor, olmuyor." diyerek aldığı kararı ilk kez paylaştı.