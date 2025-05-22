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 | Dilek Ulusan

Kıvanç Tatlıtuğ yıllarca gizledi! Mücadele ettiği hastalık sonunda ortaya çıktı

Aile dizisinin ardından herhangi projede yer almayan Kıvanç Tatlıtuğ, vaktinin çoğunu oğlu Kurt Efe ile geçiriyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un herkesten gizlediği hastalığı yıllar sonra ortaya çıktı.

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Kıvanç Tatlıtuğ yıllarca gizledi! Mücadele ettiği hastalık sonunda ortaya çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 10:09

Menekşe İle Halil, Ezel, Kuzey Güney, Aşk'ı Memnu ve Çarpışma gibi yapımlarda rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe ile spor yaptığı anları paylaşarak gündem oldu. Herhangi bir proje teklifini kabul etmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, vaktini çoğunu ailesiyle geçiriyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllarca sakladığı hastalığı ortaya çıktı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN HASTALIĞI HAYRANLARINI ENDİŞELENDİRDİ

Son olarak 2024 yılında final yapan Aile dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllarca mücadele ettiği sağlık sorununu ortaya çıktı. Kamuoyundan yıllarca hastalığını saklamayı başaran Kıvanç Tatlıtuğ'un uyku apnesi hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ yıllarca gizledi! Mücadele ettiği hastalık sonunda ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi. Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ yıllarca gizledi! Mücadele ettiği hastalık sonunda ortaya çıktı
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Sıkça Sorulan Sorular

UYKU APNESİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?
Uyku apnesi, uyurken üst solunum yolunun tıkanması nedeniyle solunumun tekrar tekrar kesilmesi başlamasıyla ortaya çıkan ciddi bir uyku bozukluğudur. Her yaşta görülebilen uyku apnesi, özellikle 40-70 yaş aralığındaki kişilerde daha fazla yaşanmaktadır.
ETİKETLER
#sağlık durumu
#oyuncu
#kıvanç tatlıtuğ
#uyku apnesi
#aile dizisi
#Türk Medya
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