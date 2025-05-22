Kıvanç Tatlıtuğ yıllarca gizledi! Mücadele ettiği hastalık sonunda ortaya çıktı

Aile dizisinin ardından herhangi projede yer almayan Kıvanç Tatlıtuğ, vaktinin çoğunu oğlu Kurt Efe ile geçiriyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un herkesten gizlediği hastalığı yıllar sonra ortaya çıktı.

Menekşe İle Halil, Ezel, Kuzey Güney, Aşk'ı Memnu ve Çarpışma gibi yapımlarda rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe ile spor yaptığı anları paylaşarak gündem oldu. Herhangi bir proje teklifini kabul etmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, vaktini çoğunu ailesiyle geçiriyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllarca sakladığı hastalığı ortaya çıktı.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN HASTALIĞI HAYRANLARINI ENDİŞELENDİRDİ

Son olarak 2024 yılında final yapan Aile dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllarca mücadele ettiği sağlık sorununu ortaya çıktı. Kamuoyundan yıllarca hastalığını saklamayı başaran Kıvanç Tatlıtuğ'un uyku apnesi hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi. Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.