Kıvanç Tatlıtuğ'a sorulan Çağatay Ulusoy sorusu ortamı gerdi

30 Nisan 2024 09:28 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:28

Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy’un bir süredir küs olduğu iddiası gündemde yer aldı. Reklam yüzü olduğu firmanın lansmanına katılan Tatlıtuğ, ilk kez Çağatay Ulusoy hakkındaki sorulara cevap verdi.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN ÇAĞATAY ULUSOY AÇIKLAMASI

Sık sık beraber tatillere çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un son dönemde birbirine dargın olduğu iddia edildi. Birbiri hakkında hiçbir yerde konuşmayan ikiliden Tatlıtuğ, katıldığı lansmanda gelen Çağatay Ulusoy'dan rahatsız oldu. Ancak Tatlıtuğ yine de kibarlığından ödün vermeden soruya cevap verdi. Tatlıtuğ, "Bugünün konusu değil ama... Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Başka bir soru varsa alayım. Çünkü dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz ama..." diyerek konuyu kapattı.