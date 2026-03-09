Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı gündem oldu! Organize İşler için mi değişti?

Kıvanç Tatlıtuğ’un son görüntüsü magazin gündemine damga vurdu. Oyuncunun yeni imajını eşi Başak Dizer sosyal medya hesabından “Artist misin sen?” notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf, takipçiler arasında merak uyandırdı. Tatlıtuğ’un değişen tarzı bazı hayranları tarafından yeni bir proje hazırlığı olarak yorumlandı. Özellikle oyuncunun imajının Organize İşler serisinin yeni bir filmi için değiştirilmiş olabileceği iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başladı.

KIVANÇ TATLITUĞ’UN YENİ İMAJI BEĞENİ TOPLADI

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde yaptığı imaj değişikliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun yeni tarzını eşi Başak Dizer sosyal medya hesabından paylaştı. Dizer’in “Artist misin sen?” notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tatlıtuğ’un farklı görünümü hayranları tarafından büyük ilgi görürken, sosyal medyada birçok kullanıcı oyuncunun yeni tarzını öven yorumlar yaptı. Bazı takipçiler bu değişimin yeni bir proje için yapılmış olabileceğini öne sürdü. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp yönettiği Organize İşler serisinin olası yeni filmi için hazırlık olabilir mi? iddiaları da gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı magazin dünyasında konuşulmaya devam ederken, Tatlıtuğ’un yakın zamanda yeni bir projeyle ekranlara ya da beyazperdeye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

KIVANÇ TATLITUĞ ORGANİZE İŞLER SERİSİ İÇİN Mİ İMAJ DEĞİŞTİRDİ?

Yılmaz Erdoğan’ın yaz ayında dijital platform için Organize İşler dizisinin çekimlerini yapmıştı. Dizide yer alan Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı kafaları karıştırdı. Tatlıtuğ, yeni bir proje için mi imaj değişikliğine gitti yoksa Organize İşler dizisinin serisi devam mı edecek? soruları akıllara geldi.

Henüz ünlü oyuncudan ya da yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmezken, Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajının hangi proje için olduğu şimdiden magazin kulislerinde tartışılmaya devam ediyor.