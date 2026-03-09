Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı gündem oldu! Organize İşler için mi değişti?

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Tatlıtuğ’un son halini eşi Başak Dizer sosyal medya hesabından paylaştı. “Artist misin sen?” notuyla yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun farklı tarzı hayranlarının dikkatini çekerken, değişimin yeni bir proje için yapıldığı iddiaları da gündeme geldi. Tatlıtuğ’un imajının Organize İşler serisinin olası devam projesiyle bağlantılı olabileceği konuşulmaya başladı. Peki, Organize İşler için mi değişti?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı gündem oldu! Organize İşler için mi değişti?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 20:55

Kıvanç Tatlıtuğ’un son görüntüsü gündemine damga vurdu. Oyuncunun yeni imajını eşi sosyal medya hesabından “Artist misin sen?” notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf, takipçiler arasında merak uyandırdı. Tatlıtuğ’un değişen tarzı bazı hayranları tarafından yeni bir proje hazırlığı olarak yorumlandı. Özellikle oyuncunun imajının Organize İşler serisinin yeni bir filmi için değiştirilmiş olabileceği iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başladı.

KIVANÇ TATLITUĞ’UN YENİ İMAJI BEĞENİ TOPLADI

Başarılı oyuncu , son dönemde yaptığı imaj değişikliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun yeni tarzını eşi Başak Dizer sosyal medya hesabından paylaştı. Dizer’in “Artist misin sen?” notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı gündem oldu! Organize İşler için mi değişti?

Tatlıtuğ’un farklı görünümü hayranları tarafından büyük ilgi görürken, sosyal medyada birçok kullanıcı oyuncunun yeni tarzını öven yorumlar yaptı. Bazı takipçiler bu değişimin yeni bir proje için yapılmış olabileceğini öne sürdü. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp yönettiği Organize İşler serisinin olası yeni filmi için hazırlık olabilir mi? iddiaları da gündeme geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı gündem oldu! Organize İşler için mi değişti?

Ünlü oyuncunun yeni imajı magazin dünyasında konuşulmaya devam ederken, Tatlıtuğ’un yakın zamanda yeni bir projeyle ekranlara ya da beyazperdeye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı gündem oldu! Organize İşler için mi değişti?

KIVANÇ TATLITUĞ ORGANİZE İŞLER SERİSİ İÇİN Mİ İMAJ DEĞİŞTİRDİ?

Yılmaz Erdoğan’ın yaz ayında dijital platform için Organize İşler dizisinin çekimlerini yapmıştı. Dizide yer alan Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı kafaları karıştırdı. Tatlıtuğ, yeni bir proje için mi imaj değişikliğine gitti yoksa Organize İşler dizisinin serisi devam mı edecek? soruları akıllara geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı gündem oldu! Organize İşler için mi değişti?

Henüz ünlü oyuncudan ya da yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmezken, Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajının hangi proje için olduğu şimdiden magazin kulislerinde tartışılmaya devam ediyor.

ETİKETLER
#Magazin
#kıvanç tatlıtuğ
#başak dizer
#Yeni İmaj
#Organize İşler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.