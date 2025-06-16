Kızı Bruce Willis'in son sağlık durumunu paylaştı! Konuşma yeteneğini kaybediyor

Afazi hastalığına yakalanan ve bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan aksiyon filmlerinin aranan ismi Bruce Willis, bu sefer ise demans teşhisi ile zor günler geçiriyor. Bruce Willis'in kızı, yaptığı duygusal paylaşımla babasının son sağlık durumundan bahsetti.

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyor. Bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis'in kızları sosyal medya hesaplarından son sağlık durumlarını paylaştı.

BRUCE WILLIS KONUŞMA YETENEĞİNİ KAYBEDİYOR

Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Rumer Willis, Babalar Günü'nde duygusal bir paylaşımda bulundu. Çocukluk fotoğraflarını paylaşan 36 yaşındaki Rumer, "Bugün zor bir gün. Seninle konuşmak ve yaptığım her şeyi ve hayatımda neler olup bittiğini söylemek, göğsümde derin bir acıya neden oluyor. Sana sarılmak ve hayatı, hikayelerini, mücadelelerini ve başarılarını sormak da... " ifadelerini kullandı.

Rumer Willis sözlerinin devamında;"Keşke bana hala hepsini anlatabiliyorken sana daha fazla soru sorabilseydim. Ama biliyorum ki bugün üzgün olmamı istemezsin bu yüzden kendime babam olduğun ve hala benimle olduğun için ne kadar şanslı olduğumu hatırlatmaya çalışacağım ve hala sana sarılıp sarılıp yanağından öpüp sana hikayeler anlatacağım." dedi.