Kızıl Goncalar Cüneyd'in babasından ilk kare geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
11 May 2024 17:03 - Güncelleme : 11 May 2024 17:13
Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünde ilk kez izleyici karşısına Cüneyd'in babası rolüyle çıkacak Vahit'ten ilk kare geldi. Usta oyuncu Tolga Tekin'in oynayacağı karakterin yayınlanan ilk karesine yorum yağdı.
Başrolünde Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in rol aldığı Kızıl Goncalar'ın kadrosuna Vahit rolüyle Tolga Tekin dahil oldu. Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak karakterden ilk kare geldi.
KIZIL GONCALAR'A VAHİT GELİYOR
19. bölümde sezon finali yapacak diziye yeni bir oyuncu dahil oluyor. Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd karakterinin babası Vahit rolüyle yer alacak Tolga Tekin'den ilk kare geldi. Paylaşılan fotoğrafa kısa sürede binlerce yorum yağdı.
Kaynak: TGRT Haber