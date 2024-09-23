Kızıl Goncalar dizisinden daha ilk bölüm yayımlanmadan kötü haber geldi

23 Eylül 2024 04:46 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 04:47

Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi belli oldu. Sezon finaliyle dikkatleri üzerine çeken dizinin ikinci sezon yayınlanma tarihi olarak 30 Eylül ilan edilmişti. Dizinin ne zaman biteceğini yapımcı Faruk Turgut açıkladı.

Kızıl Goncalar dizisi 2'inci sezonunun yayınlanacağı 30 Eylül Pazartesi günü izleyicileriyle buluşacak. Sezon finalinde yaşanan entrikalarıyla yeni sezonu merak edilen dizinin bitiş tarihi de belli oldu. İzleyicilerini üzen açıklama yapımcı Faruk Turgut'tan geldi. Uzun zamandır ekranlara ara veren Özgü Namal'ı yeniden setlere döndüren dizi dikkat çeken hikayesiyle merakla bekleniyor. Reyting rekorları kıran dizi Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı gibi ünlü oyuncuları buluşturdu. SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, yeni sezon için senaryonun titizlikle hazırlandığını belirtirken 3'üncü sezon bekleyenleri üzdü. Dizi bu sezonun sonunda final yapacak. İlgili Haberler Orhan Pamuk'un diziye uyarlanan Masumiyet Müzesi eserinde kadro belli oldu Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Yiğit İnandı evlendi! Instagram bu pozlarla sallandı