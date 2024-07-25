Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi belli oldu

25 Temmuz 2024 12:22 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 12:22

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar dizisi, 19. bölümle sezon finali yapmıştı. Eylül ayında çekimlere başlayacak dizinin yayın tarihi de netlik kazandı.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ 30 EYLÜL'DE YAYINDA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eylülde sete çıkması ve en az iki bölüm stok yapılması planlanan dizide hikâye kaldığı yerden başlayacak. Kulis bilgilerine göre Şükrü Necati Şahin’in yazdığı, Ömür Atay’ın yönettiği dizinin 30 Eylül’de yayınlanacak birinci bölümü içinde zaman atlaması yaşanacak.

KIZIL GONCALAR'A YENİ OYUNCU GELİYOR

Son olarak Tolga Tekin’in dahil olduğu diziden iki oyuncu ayrılacak. Ekibe bir kadın oyuncu dahil olacak. Meryem’e (Özgü Namal) hapishanede tanıştığı yeni bir arkadaş gelecek. Karakterin adı ve rolü kimin oynayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.