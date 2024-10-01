Kızıl Goncalar'a veda eden Hazal Türesan'ın yeni rolü belli oldu

01 Ekim 2024 17:17 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:18

Yeni sezonun ilk bölümü dün akşam izleyicisiyle buluşan Kızıl Goncalar dizisinde Beste karakteriyle yer alan Hazal Türesan yapıma veda etti. Yeni bir projeye başlayacak Hazal Türesan Magarsus dizisi için Adana’nın yolunu tuttu.

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş'ın rol aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Beste karakteriyle yer alan Hazal Türesan diziye veda etti. Gelen projeleri değerlendiren oyuncu, Magarsus'a 'evet' dedi.

HAZAL TÜRESAN'IN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Hazal Türesan Magarsus dizisinin kadrosuna katıldı. Adana'da çekimlerine başlanan Magarsus dizisinin kadrosunda ayrıca Merve Dizdar, Berkay Ateş ve Çağlar Ertuğrul, Sezin Akbaşoğulları ve Bora Akkaş da yer alıyor.

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

20 Temmuz 1985, Ankara doğumlu Hazal Türesan, İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde tiyatro eğitimi aldı. 2008 yılın Azra karakteriyle Unutma Beni dizisinde rol alan Hazal Türesan, Kara Para Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Yalancı ve Baba gibi yapımlarda rol aldı.