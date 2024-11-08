Kızıl Goncalar'a yeni oyuncu! Pelin Ermiş fenomen dizide

08 Kasım 2024 12:34 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 12:34

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın kadrosuna Pelin Ermiş dahil oldu. Aşk'ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi dizilerle popüler olan Pelin Ermiş'in rolü şimdiden merak konusu oldu.

Aşk'ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi yapımlarda rol alan Pelin Ermiş, başrolünde Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna katılıyor. KIZIL GONCALAR DİZİSİNE PELİN ERMİŞ GELİYOR Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İkinci sezonuyla çok konuşulan Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Pelin Ermiş katılıyor. Pelin Ermiş, Kızıl Goncalar dizisinde Çağla rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Ömür Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, Çağla (Pelin Ermiş) Hande'yle (Duygu Sarışın) yolları kesişecek. Çağla'nın ardından Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna eşi de katılacak. İlgili Haberler Feyza Civelek ''Oyunculuğumu gören torpil olmadığını anlar'' dedi! Sevda Türküsev'den sert çıkış geldi Seda Sayan üzücü haberi duyurdu! "Annem yoğun bakıma alındı"