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Kızıl Goncalar'a yeni oyuncu! Pelin Ermiş fenomen dizide

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
08 Kasım 2024 12:34 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 12:34
Kızıl Goncalar&#039;a yeni oyuncu! Pelin Ermiş fenomen dizide

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın kadrosuna Pelin Ermiş dahil oldu. Aşk'ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi dizilerle popüler olan Pelin Ermiş'in rolü şimdiden merak konusu oldu.

Aşk'ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi yapımlarda rol alan Pelin Ermiş, başrolünde Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna katılıyor. 

KIZIL GONCALAR DİZİSİNE PELİN ERMİŞ GELİYOR 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İkinci sezonuyla çok konuşulan Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Pelin Ermiş katılıyor. Pelin Ermiş, Kızıl Goncalar dizisinde Çağla rolüyle izleyici karşısına çıkacak. 

Kızıl Goncalar'a yeni oyuncu! Pelin Ermiş fenomen dizide - 1. Resim

Ömür Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, Çağla (Pelin Ermiş) Hande'yle (Duygu Sarışın) yolları kesişecek. Çağla'nın ardından Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna eşi de katılacak. 

Kızıl Goncalar'a yeni oyuncu! Pelin Ermiş fenomen dizide - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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