Kızıl Goncalar'ın Hande'si Duygu Sarışın sevgilisi Mete Atatüre ile ilk kez görüntülendi

12 Aralık 2024 15:07 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 15:07

Uzun yıllardır bir dargın bir barışık olduğu Çağatay Ulusoy ile yollarını tamamen ayıran Duygu Sarışın yeni sevgilisi Mete Atatüre ile ilk kez görüntülendi. İki ismin karesine beğeni ve yorum yağdı.

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı Kızıl Goncalar​ dizisinde Hande rolüyle yer alan Duygu Sarışın, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Uzun yıllardır Çağatay Ulusoy ile sevgili olan Duygu Sarışın'ın yeni sevgilisine yorum yağdı. DUYGU SARIŞIN YENİ SEVGİLİSİ METE ATATÜRE İLE YAN YANA Duygu Sarışın 2016 yılında İçerde dizisinde beraber rol aldığı Çağatay Ulusoy ile yıllardır bir dargın bir barışık ilişkisini yürüttü. Sessiz sedasız ilişkisini tamamen sonlandıran Duygu Sarışın, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Özel hayatının gizliliğine önem veren Duygu Sarışın yeni sevgilisiyle ilk kez bir söyleyişe katıldı. Duygu Sarışın'ın yeni sevgilisi akademisyen Mete Atatüre ile pozuna beğeni ve yorum yağdı. İlgili Haberler Tuğçe Kandemir anne oldu! Oğlunun adını ilk kez açıkladı Serdar Ortaç programda kendini kaybetti! "Yarın ölmek istiyorum"