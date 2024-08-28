Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni gelen karakterler merak konusu oldu

28 Ağustos 2024 12:00 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 12:01

Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Dizi finalde kaldığı yerden devam edecek ancak bölüm sonunda ise zaman atlaması yaşanacak. Senaryosuyla heyecan oluşturacak diziye 2 karakter de dahil olacak.

KIZIL GONCALAR'IN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in senaryosunu yazdığı Kızıl Goncalar dizisi 30 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak. Özgü Namal'ın oynadığı Meryem hapishaneye düştükten sonra bir dizi olay yaşanırken, Vahid’in (Tolga Tekin) Cüneyd’e (Mert Yazıcıoğlu) karşı Zeynep’i (Mina Demirtaş) kullanarak almaya çalıştığı akıl almaz intikam çok şaşırtacak.

KIZIL GONCALAR'DA ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Kızıl Goncalar'ın yeni sezonda yayınlanacak ilk bölümün sonlarına doğru 10 aylık zaman atlaması yaşanacak. Yeni sezonda diziye Kevser ve Lokman karakterleri katılacak. İki yeni oyuncuyla ilgili görüşmeler sürüyor.

KIZIL GONCALAR OYUNCULARI

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve Hazal Türesan Kızıl Goncalar dizisinin kadrosunda yer alıyor.