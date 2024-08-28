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Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni gelen karakterler merak konusu oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 12:00 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 12:01
Kızıl Goncalar&#039;ın yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni gelen karakterler merak konusu oldu

Başrolünde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi 30 Eylül'de ekranlara geri dönüyor. Yeni sezonda zaman atlaması yaşanacak diziye iki karakter geliyor.

Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Dizi finalde kaldığı yerden devam edecek ancak bölüm sonunda ise zaman atlaması yaşanacak. Senaryosuyla heyecan oluşturacak diziye 2 karakter de dahil olacak. 

KIZIL GONCALAR'IN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in senaryosunu yazdığı Kızıl Goncalar dizisi 30 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak. Özgü Namal'ın oynadığı Meryem hapishaneye düştükten sonra bir dizi olay yaşanırken, Vahid’in (Tolga Tekin) Cüneyd’e (Mert Yazıcıoğlu) karşı Zeynep’i (Mina Demirtaş) kullanarak almaya çalıştığı akıl almaz intikam çok şaşırtacak.

Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni gelen karakterler merak konusu oldu - 1. Resim

Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni gelen karakterler merak konusu oldu - 2. Resim

KIZIL GONCALAR'DA ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK 

Kızıl Goncalar'ın yeni sezonda yayınlanacak ilk bölümün sonlarına doğru 10 aylık zaman atlaması yaşanacak. Yeni sezonda diziye Kevser ve Lokman karakterleri katılacak. İki yeni oyuncuyla ilgili görüşmeler sürüyor.

Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni gelen karakterler merak konusu oldu - 3. Resim

KIZIL GONCALAR OYUNCULARI 

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve Hazal Türesan Kızıl Goncalar dizisinin kadrosunda yer alıyor. 

 

Kaynak: tgrthaber.com
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