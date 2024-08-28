Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni gelen karakterler merak konusu oldu
Başrolünde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi 30 Eylül'de ekranlara geri dönüyor. Yeni sezonda zaman atlaması yaşanacak diziye iki karakter geliyor.
Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Dizi finalde kaldığı yerden devam edecek ancak bölüm sonunda ise zaman atlaması yaşanacak. Senaryosuyla heyecan oluşturacak diziye 2 karakter de dahil olacak.
KIZIL GONCALAR'IN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in senaryosunu yazdığı Kızıl Goncalar dizisi 30 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak. Özgü Namal'ın oynadığı Meryem hapishaneye düştükten sonra bir dizi olay yaşanırken, Vahid’in (Tolga Tekin) Cüneyd’e (Mert Yazıcıoğlu) karşı Zeynep’i (Mina Demirtaş) kullanarak almaya çalıştığı akıl almaz intikam çok şaşırtacak.
KIZIL GONCALAR'DA ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK
Kızıl Goncalar'ın yeni sezonda yayınlanacak ilk bölümün sonlarına doğru 10 aylık zaman atlaması yaşanacak. Yeni sezonda diziye Kevser ve Lokman karakterleri katılacak. İki yeni oyuncuyla ilgili görüşmeler sürüyor.
KIZIL GONCALAR OYUNCULARI
Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve Hazal Türesan Kızıl Goncalar dizisinin kadrosunda yer alıyor.