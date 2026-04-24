Kızılcık Şerbeti dizisinde şok veda! Gökberk Yıldırım, Kızılcık Şerbetinde bu akşam son kez oynayacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler arasında büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla reytingleri coşturan Kızılcık Şerbeti'nin bu akşamki yayınlanan bölümünde izleyenleri şok eden bir ayrılık sahnesi yaşanacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. sezonuna 'Yağız' karakteriyle katılan ünlü oyuncu Gökberk Yıldırım'ın bu akşam televizyon ekranlarındaki son sahnesi olacağı öğrenildi.
Show TV'nin iddialı projeleri arasında kendini gösteren Kızılcık Şerbeti dizisinin son sezonunda oynayan Yağız karakterinin Nilay'ı evliliğe zorlaması ve ona yapay zeka ile tasarladığı fotoğraflarla şantaj yapması Nilay'ı çıkmaza sürüklemişti.
Nilay'ın bu çaresiz durumu karşısında büyük bir üzüntü yaşayan izleyiciler, dizinin ilerleyen bölümlerinde Nilay ile Yağız'ın akıbetini merakla beklerken; Ömer'İn bu duruma el atıp Yağız'ın foyasını ortaya çıkarmasıyla her şey gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinde Yağız'a şimdi ne olacak?
Kızılcık Şerbeti dizisinin 24 Nisan Cuma bu akşamki yayınlanan bölümünde ise Yağız karakterinin diziye sürpriz bir şekilde veda edeceği öğrenildi.
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 134. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Nefes nefese geçen bir bölümden sonra izleyiciler, gözlerini dizinin yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanına dikti. Peki Kızılcık ŞErbeti dizisi 135. bölüm fragmanı yayında mı?
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı, bu akşamki Show TV ekranlarına verilen bölümden hemen sonra ekrana yansımaktadır.
Kızılcık Şerbeti dizisinin sıkı izleyicileri, fenomen dizinin yeni bölüm fragmanınını dizinin web sitesi ya da resmi Instagram hesabından takip edebilir.