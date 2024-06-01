Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılacak bir oyuncu daha belli oldu

01 Haziran 2024 16:46 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 16:47

Önümüzdeki hafta 66. bölümle sezon finali yapacak Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni sezonla birlikte ayrılıklar yaşanacak. 4 oyuncu yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisinde yer almayacak.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILACAK İKİNCİ İSİM BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda 4 oyuncunun ayrılacağı Kızılcık Şerbeti dizisinden ilk olarak Rüzgar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yiğit Kirazcı'nın ayrılacağı kesinleşmişti. İkinci isim ise dizinin Umut'u Serkan Tınmaz oldu. Oyuncunun senaryodaki hikayesinin bitmesi nedeniyle diziden ayrıldığı belirtildi.