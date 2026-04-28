Kızılcık Şerbeti dizisinde Gökhan karakterini oynayan Hasan Emre Avcı, yeniden gündemin en çok konuşulan karakterlerinden biri oldu. Dizide özellikle Çimen ile yaşadığı yasak ilişki, evli olduğunu gizlemesi ve Çimen’in tesettüre girerek imam nikahlı eşi olmasını sağlaması gibi olaylarla dikkat çeken karakter, izleyicilerden yoğun tepki almıştı. Ancak dizinin son fragmanlarından birinde Çimen’in eski eşi olarak yeniden görünmesi, “Gökhan geri mi dönüyor?” sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti dizisine geri dönüş başladı! Gökhan karakteri Hasan Emre Avcı'lı fragman Kızılcık Şerbeti dizisinde daha önce ayrıldığı belirtilen Gökhan karakterinin, 135. bölüm fragmanında Çimen'in eski eşi olarak yeniden görünmesi dikkat çekti. Gökhan karakterini Hasan Emre Avcı canlandırmaktadır. Gökhan, Çimen ile evli olduğunu gizleyerek yasak bir ilişki yaşamış ve Çimen'in imam nikahlı eşi olmasını sağlamıştır. Gökhan, baskıcı tavırlarıyla da öne çıkmış ve Çimen'in Metehan ile arkadaşlığına müdahale etmiştir. Haziran 2025'te diziden ayrıldığı belirtilen Gökhan'ın 135. bölüm fragmanında Emir tarafından Çimen'in eski eşi olarak görülmesi, geri dönüp dönmeyeceği sorularını gündeme getirmiştir. 135. bölüm fragmanında Başak, Salkım'ın söylemlerinden bunalarak Fatih'i terk etmekte ve gizemli bir isimle görülmektedir. Fragmanda ayrıca Emir, Çimen'i eski eşi Gökhan ile yan yana görünce ortalığı karıştırırken, Fatih Emir ile karşı karşıya gelmektedir.

HASAN EMRE AVCI GÖKHAN KARAKTERİYLE TEKRARDAN KIZILCIK ŞERBETİNDE

Hasan Emre Avcı, Kızılcık Şerbeti dizisinde yeniden gündeme gelerek dikkatleri üzerine çekti. Dizide Gökhan karakterini oynayan oyuncunun performansı ve karakterin hikayesi, yayınlandığı dönemden itibaren izleyiciler arasında büyük yankı uyandırmış ve çokça tepki alan karakterlerden biri olmuştur.

Gökhan karakteri, Çimen ile yaşadığı yasak aşk ilişkisiyle öne çıkmıştır. Evli olduğunu gizleyerek Çimen’in güvenini kazanmış, onun tesettüre girip imam nikahlı eşi olmasına neden olmuştur. Bu durum, karakterin hikayesini daha da tartışmalı hale getirmiştir.

Hasan Emre Avcı’nın oynadığı bu karakter, aynı zamanda baskıcı tavırlarıyla da dikkat çekmiştir. Çimen’in Metehan ile arkadaşlığına müdahale etmesi, Gökhan karakterine yönelik tepkilerin artmasına neden olmuştur. 19 Ocak 2024 itibarıyla kadroda yer alan oyuncunun, Haziran 2025’te diziden ayrılan isimler arasında olduğu belirtilmişti.

İkinci sezonda diziye dahil olan Gökhan karakteri; babası ve kardeşinin ölmesine rağmen hikayede yer almaya devam etmiş, bu süreç izleyiciler arasında da ayrı bir gündem oluşturmuştur. Karısının kendisini terk etmesi ve ailesinin kaybının ardından üvey annesi Asude ile yaşamaya başlayan Gökhan karakterinin dizideki geleceği uzun süre merak konusu olmuştur. Sonunda Hasan Emre Avcı’nın diziden ayrılığı kesinleşmiş ve bu durum karakteri seven izleyicileri üzmüştür. Bu kararın geç alınması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve birçok yorum yapılmasına neden olmuştur.

KIZILCIK ŞERBETİ 135. BÖLÜM FRAGMANINDA ŞOK GELİŞMELER

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici senaryosuyla ilk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yapımlar arasında yer almaktadır. 135. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizi yeniden gündemin merkezine oturmuştur. Geçtiğimiz sezonda yer alan Gökhan karakterinin tekrar izleyiciyle buluşabileceğine dair verilen sinyaller, izleyicilerin merakını daha da artırmıştır. 135. bölüm 2. fragmanında yer alan gelişmeler ise dikkat çekicidir.

Fragmanda; Salkım’ın söylemlerinden bunalan Başak’ın radikal bir kararla Fatih’i terk etmesi öne çıkmaktadır. Herkesi bir araya getiren özel davette ise adeta büyük bir fırtına kopmaktadır. Emir’in, Çimen’i eski eşi Gökhan ile yan yana görmesi ortalığı karıştırırken, araya giren Fatih Çimen’i korumak adına Emir ile karşı karşıya gelmektedir.

Diğer yandan İlhami, Nursema’yı yangından kurtaran Asil’e duyduğu öfkeyi kontrol etmekte zorlanmaktadır. Tanıtımın final sahnesinde ise Başak’ı gizemli bir isimle birlikte yakalayan Fatih’in “Sen bunu bana nasıl yaptın Başak?” sözleri fragmana damga vurmaktadır.

