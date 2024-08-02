Kızılcık Şerbeti dizisine Yasak Elma'nın oyuncusu dahil oldu! Şebnem Dönmez ekranlara geri dönüyor

02 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:03

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Şebnem Dönmez'in Giray’ın (Kaan Taşaner) üvey annesi Heves rolüyle dahil olduğu diziye Servet Pandur da Görkem’in (Özge Özacar) babası Resul’un (Murat Ercanlı) yeni evleneceği kadın Hacı Asude ile diziye dahil oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE YASAK ELMA'DAN YENİ OYUNCU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 23 Ağustos'ta çekimleri başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosu netleşmeye başladı. Dönmez'in Heves rolüyle yer alacağı dizide, Servet Pandur da Görkem’in (Özge Özacar) babası Resul’un (Murat Ercanlı) yeni evleneceği kadın Hacı Asude karakteriyle diziye dahil oldu. Hacı Asude aynı zamanda Batuhan Yüzgüleç’in oynayacağı ve Nursema’ya partner olacağı konuşulan “Firuz”un da annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin merakla beklenen 3. sezon çekimleri ay sonunda başlıyor. Şebnem Bozoklu’nun Kıvılcım’ın Meri lakaplı kuzeni Meryem’i oynayacağı dizide Fırat Çelik yayınevi sahibi Cemal’i oynayacak. Genç kuşağın son olarak Kızıl Goncalar’daki etkili performansıyla göz dolduran oyuncusu Batuhan Yüzgüleç “Firuz”u oynayacak.