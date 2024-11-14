Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu geliyor! Fatih Gühan şimdiden sosyal medyayı salladı

14 Kasım 2024 14:41 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:43

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu dahil olacak. Dizide Ceren Yalazoğlu Karakoç’un oynadığı Nursema karakterine partner gelecek. Dizide ayrıca ayrılıklarla da yaşanacak.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu dahil olacak. Dizide Ceren Yalazoğlu Karakoç’un oynadığı Nursema karakterine partner gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE İMAM KARAKTERİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezona da hızlı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonda da yeni ayrılan ve yeni katılan oyuncularıyla konuşulmayı başardı. Dizide Nursema karakterinin partneri olarak diziye imam rolüyle Fatih Gühan dahil olacak.

Nursema'nın partneri olarak diziye dahil olan Fatih Gühan'ın, Ünallar ailesine gireceği öğrenildi. Ayrıca Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunda yer aldığı dizide ayrılıklar da yaşanacak.