Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu geliyor! Fatih Gühan şimdiden sosyal medyayı salladı

Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu geliyor! Fatih Gühan şimdiden sosyal medyayı salladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Kasım 2024 14:41 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:43
Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu geliyor! Fatih Gühan şimdiden sosyal medyayı salladı

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu dahil olacak. Dizide Ceren Yalazoğlu Karakoç’un oynadığı Nursema karakterine partner gelecek. Dizide ayrıca ayrılıklarla da yaşanacak.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu dahil olacak. Dizide Ceren Yalazoğlu Karakoç’un oynadığı Nursema karakterine partner gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE İMAM KARAKTERİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezona da hızlı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonda da yeni ayrılan ve yeni katılan oyuncularıyla konuşulmayı başardı. Dizide Nursema karakterinin partneri olarak diziye imam rolüyle Fatih Gühan dahil olacak. 

Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu geliyor! Fatih Gühan, şimdiden sosyal medyayı salladı - 1. Resim

Nursema'nın partneri olarak diziye dahil olan Fatih Gühan'ın, Ünallar ailesine gireceği öğrenildi. Ayrıca Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunda yer aldığı dizide ayrılıklar da yaşanacak. 

Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu geliyor! Fatih Gühan, şimdiden sosyal medyayı salladı - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
8 Haziran 1993 doğumlu Fatih Gühan, aslen Uşaklıdır. Beni Bırakma projesiyle adını duyuran Fatih Gühan, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisiyle adını duyurdu. 

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...