SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Kızılcık Şerbeti dizisinin Başak'ı Seray Kaya söylediği şarkıyla olay oldu! Kaya, tepki yağınca fena köpürdü

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in eşi Başak olarak ekranlarda yerini alan Seray Kaya, söylediği ve dans ettiği Kürtçe şarkı nedeniyle gündem oldu. Kürtçe şarkı söyleyen Seray Kaya, kendisine tepki gösteren o yorumlara sert bir dönüş yaparak gerekli cevabı verdi. İşte oyuncu Seray Kaya'nın o açıklaması:

Kızılcık Şerbeti dizisinin Başak'ı Seray Kaya söylediği şarkıyla olay oldu! Kaya, tepki yağınca fena köpürdü
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 22:14

Cuma günlerinin sevilen dizisi 'nde rolünü üstlenen , Kürtçe şarkı söylediği anları kameralara aldı. Aktif kullandığı sosyal medya hesabında özel hayatı ile ile ilgili karelerini sık sık paylaşan Seray Kaya, set günlüklerini takipçileriyle paylaştı. Sette çalan Kürtçe şarkıda dans eden oyuncu Seray Kaya'nın o anları sosyal medyada gündem olurken; ünlü oyuncunun o haline bazı kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkilerden sonra dayanamayıp sosyal medyada sert patlayan oyuncu Seray Kaya, hür olduğunu öne sürerek; sert bir şekilde tepkisini ifade etti.

KÜRTÇE ŞARKIDA EĞLENEN SERAY KAYA, TEPKİLERE SERT ÇIKTI!

Show TV'nin iddialı dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti'nde Başak'ı oynayan Seray Kaya, enerjisi ve eğlenceli kişiliğiyle dizinin öne çıkan isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin Başak'ı Seray Kaya söylediği şarkıyla olay oldu! Kaya, tepki yağınca fena köpürdü

Yüksek takipçili Instagram hesabında sette eğlendiği anları paylaşan Seray Kaya, kendisine gelen tepkilere dayanamayıp cevap verdi.

Ekranların güzel oyuncusu Seray Kaya, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderide, "Bizi bölemezsiniz, ayıramazsınız" diyerek tepkisini belli etti. Kızılcık Şerbeti'nin Başak'ı Seray Kaya, sonunda gelen tepkilere isyan ederek,

Kızılcık Şerbeti dizisinin Başak'ı Seray Kaya söylediği şarkıyla olay oldu! Kaya, tepki yağınca fena köpürdü

“Kürtçe şarkı dinliyorum ve söylüyorum diye bir kesim tarafından boykot ediliyormuşum. Bizi bölemezsiniz, ayıramazsınız. Vatanını seven hür bir kadın olarak birlikte var olmaya, güzel olan her şeye kucak açmaya devam edeceğim. Buyrun devam edebilirsiniz.” ifadesinde bulundu.

Kızılcık Şerbeti dizisinin Başak'ı Seray Kaya söylediği şarkıyla olay oldu! Kaya, tepki yağınca fena köpürdü
