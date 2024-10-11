Kızılcık Şerbeti geçmişe döndü! Doğa ve Fatih için yeni gelişme fotoğrafla ortaya çıktı

11 Ekim 2024 17:30 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 17:30

Büyük bir izleyici kitlesine sahip Kızılcık Şerbeti'nde senaryo ifşa oldu. Doğa ve Fatih karakterleri barışırken, detay yayınlanan fotoğrafla ortaya çıktı. Kızılcık Şerbeti izleyici yayılan haberle ikiye bölündü.

Başrolünde Sıla Türkoğlu​, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti​ dizisinde izleyicileri ikiye bölen bir gelişme yaşandı. 3. sezonuyla ekranda yer alan Kızılcık Şerbeti'nde Doğa​ ve Fatih’in sürpriz karşılaşması dikkat çekmişti.

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA VE FATİH​ BARIŞTI

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı Kızılcık Şerbeti dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümün final sahnesinde Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Doğa karakteri ile Doğukan Güngör'ün oynadığı Fatih karakteriyle ilgili büyük bir gelişme yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nin son yayınlanan bölümünde Doğa ve Fatih, aşk yaşadıkları dönemde gittikleri kafede karşılaşmıştı. Bu akşam yayınlanacak bölümünde, Fatih ve Doğa’nın yaşadıkları bu tesadüf ikisini de mutlu edecek. Doğa ve Fatih'in ilerleyen bölümlerde tekrar bir araya geleceği ortaya çıktı.