Kızılcık Şerbeti Görkem sözleşmesini tazeledi! Yeni sezon dengeleri değişti

07 May 2024 10:16 - Güncelleme : 07 May 2024 10:16

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Görkem karakteriyle Özge Özacar dahil olmuştu. Yeni sezonda diziden ayrılacağı iddia edilen ilgili yeni sezon gelişmesi yaşandı.

GÖRKEM KARAKTERİ YENİ SEZONDA DA DİZİDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu sezonda diziden ayrılacağı konuşulan Özge Özacar, sözleşmesini yeniledi. Yeni sezonda da dizide olacak karakter, Barış Kılıç'ın oynadığı Ömer karakteriyle kavgaları ekrana yansıyacak.