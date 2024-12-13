Kızılcık Şerbeti ile Yalı Çapkını O Ses Türkiye'de de rakip olacak! Beril Pozam Ersin Arıca O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında

13 Aralık 2024 09:59 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:00

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacak ünlü isimler belli olmaya başladı. Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün yanı sıra Yalı Çapkını dizisinde rol alan Beril Pozam ve Ersin Arıca da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak.

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Acun Ilıcalı​'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye​ Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu​ ile bir dönem küs olan rol arkadaşı Doğukan Güngör birlikte şarkı söyleyecek. Aynı gün yayınlanan rakip dizi Yalı Çapkını oyuncuları da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI O SES YILBAŞI ÖZEL'DE

Birsen Altuntaş'ın Yalı Çapkını dizisinde Abidin rolüyle yer alan Ersin Arıcı ile dizinin Suna'sı Beril Pozam geçtiğimiz yaz dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.

YILBAŞINDA O SES TÜRKİYE'DE KİMLER VAR?

Bu yıl O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak isimler belli olmaya başladı. 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Beril Pozam ve Ersin Arıca'nın yanı sıra Milli takım oyuncuları Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın da O Ses Türkiye Yılbaşı programında sahne alacağı iddia edildi.