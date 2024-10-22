Kızılcık Şerbeti Kıvılcım’ın gerçek aşkı ortaya çıktı! Evrim Alasya gönlünü usta oyuncuya kaptırdı

22 Ekim 2024 13:28 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 13:41

Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım rolüyle yer alan Evrim Alasya'nın gerçek aşkı oryaya çıktı. Evrim Alasya'nın bir süredir “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi oynadığı Kerem Alışık ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Başrolünde Barış Kılı, Sıla Türkoğlu ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım rolüyle yer alan Evrim Alasya'nın gerçek aşkı ortaya çıktı. Bir süredir aşk yaşadıkları ortaya çıkan iki isim havalimanında görüntülendi.

EVRİM ALASYA İLE KEREM ALIŞIK AŞK YAŞIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birlikte tiyatro oyununda yer alan Evrim Alasya ile Kerem Alışık cephesinden de aşk haberi geldi. Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım rolüyle yer alan Evrim Alasya, bu sezon “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda karşılıklı oynadığı Kerem Alışık’la sevgili oldu.

İş arkadaşlığı aşka dönüşen iki başarılı oyuncu bu sabah Londra tatiline giderken havalimanında birlikte görüntülendi. İkilinin çok mutlu olduğunu anlattığı ortaya çıktı.