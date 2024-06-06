Kızılcık Şerbeti oyuncularının neden diziden ayrıldığı ortaya çıktı

06 Haziran 2024 15:47 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:47

Cuma günü sezon finali yapacak Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda ayrılıklar yaşanacak. Müjde Uzman, Serkan Tınmaz, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen'in neden bu kararı aldığı ortaya çıktı.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARININ NEDEN AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakteriyle yer alan Müjde Uzman çok yorulduğu ve artık devam edemeyeceğini belirtmesi üzerine ayrılığın yaşandığı, Çimen karakterini oynayan Selin Türkmen'in ise okuluna devam edeceği için bu kararı aldığı belirtildi. Bu sezon diziye dahil olan Yiğit Kirazcı'nın ise isteklerinin yapım şirketi tarafından karşılanamaması sebebiyle yolların ayrıldığı öğrenildi. Dizinin ilk bölümünden itibaren yer alan Serkan Tınmaz'ın ise senaryodaki rolünün bitmesi ayrılık kararının alınmasına neden oldu.