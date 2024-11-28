Kızılcık Şerbeti paylaşımı Müjde Uzman'ı çıldırttı! Hakaretler havada uçuştu

28 Kasım 2024 15:57 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:16

Kızılcık Şerbeti dizinden ayrılan Müjde Uzman, Aşk Evlilik, Boşanma dizisiyle de istediğini alamadı. Dizisi dördüncü bölümde final yapan Müjde Uzman, bir sosyal medya paylaşımının "Alevimiz geri dönüyor" paylaşımıyla adeta çılgına döndü. Müjde Uzman, "İşsin güçsüz hayat israfları.. yazık!" sözleriyle tepki topladı.

Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon ölerek veda eden Müjde Uzman​, Aşk Evlilik Boşanma dizisiyle ekranda yer aldı. Dizinin yayınlanan dördüncü bölümle final​ yapacağı belli olunca bir sayfa, Müjde Uzman'ın Kızılcık Şerbeti'ne geri döneceğini ima etti. Paylaşımı gören Müjde Uzman ise çılgına döndü.

KIZILCIK ŞERBETİ İMASI MÜJDE UZMAN'I ÇILDIRTTI

Yeni dizisi Aşk Evlilik Boşanma dördüncü bölümde final yapan Müjde Uzman, bir kullanıcının Kızılcık Şerbeti'ne geri döneceğini ima etmesi sonrası küplere bindi. "Bu bilgiyi içimde saklayamadım kusura bakmayın lütfen" paylaşımına sinirlenen Müjde Uzman, açtı ağzını yumdu gözünü.

Hakaretler savuran Müjde Uzman, "Hangi bilgiyi ya?? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Bin tane işimin arasında bunu görüp bir de uğraşıyorum, dümdüz duruyorum kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz sonra ben uğraşıyorum düzelteyim diye, bıraksam yaşan yanlış sürekli bir şeyler yayıyorsunuz bir susun artık da ben de hayatıma odaklanayım! Ne alakası var rüyanızda mı görüyorsunuz başkasının hayatıyla alakalı kesin bilgi falan demek nedir nasıl bir rahatlık bu? Biraz çekinceniz utanmanız olsun! Yatıp kalkıp bu konularla mı uğraşacağım ben, yeter gerçekten çok sıkıldım benim hayatımla ilgili ki asla gram bilginiz olamaz atıp tutmayın bu da son ikazımdır" dedi.

Ay tamam 2 hafta sonra cuma akşamı kızılcık şerbetinde görünce seni bu çemkirmeleri hatırlatırım müjde hanım!" sözleriyle daha da sinirlenen Müjde Uzman, "Sen kimsin ya? Kimsin?? Ruh hastası. İşsin güçsüz hayat israfları.. yazık! Dümdüz duruyorum alakasız bin tane işim gücüm var nelerle uğraşıyorum ben burda, kim olduğu belli olmayan bir tip hala ordan yalan dolan.. başka konunuz yok mu sizin, bu kadar mı hayatsızsınız? bir cümle daha yaz, burdan uğraşacağıma mahkemeyle uğraşırım!" dedi.

Hayranları konunun sadece espri olduğunu yazmasına rağmen paylaşımına devam eden Müjde Uzman, "Ünlüsünüz katlanmanız lazım" sözlerine, "Hayır katlanmayacağım. Yalan yalandır. Ünlüyüm diye de bir beyanım olmadı, insanım iş yapıyorum o kadar, haddinizi bilecek herkes, insanların hayatını bomboş laflarınızla ne kadar büyğk etkilediğinizin farkında bile değilsiniz, 20 senedir bu işi yapıyorum 40 yaşındayım ömrümde böyle terbiyesizlik hadsizlik görmedim şimdi hiç prim veremem bu yaşta. İş yapıyoruz eve gidiyoruz konu bu kadar, ben dahil kimsenin hayatı kimsenin oyuncağı değil bulaşmayın oraya buraya kendi işinize bakın" diyerek tartışmayı sonlandırdı.