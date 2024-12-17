Kızılcık Şerbeti setinde neler oluyor? Şimdi de Neslihan Yeldan açtı ağzını yumdu gözünü

17 Aralık 2024 09:33 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:35

Reyting rekoru kıran Kızılcık Şerbeti dizisine Nilay'ın annesi Serap rolüyle dahil olan Neslihan Yeldan, son paylaşımlıyla kafaları karıştırdı. Son dönemde Kızılcık Şerbeti setinde yaşanan ayrılıklar gündem olurken, diziye yeni katılan Neslihan Yeldan'ın sitemi dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti​ dizisinde geçtiğimiz sezon Müjde Uzman​ "Tükendim" diyerek diziden ayrılmıştı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut​, “Müjde Uzman bizim hikayemizde öldü! Bu sebeple de gidenin geri dönme şansı yok!” demişti. Diziye yeni sezonda dahil olan Kaan Taşaner de diziden istediğini alamamıştı. Son olarak diziye Nilay'ın annesi Serap rolüyle dahil olan Neslihan Yeldan'ın paylaşımı kafaları karıştırdı.

NESLİHAN YELDAN'DAN SİTEM DOLU SÖZLER

Kızılcık Şerbeti dizisine Nilay'ın annesi Serap rolüyle dahil olan Neslihan Yeldan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Günlük hayatımızda, hangi ortama girersek girelim büyüğe saygı, küçüğe sevgi, gerekiyorsa herkese azıcık da olsa empati, merhaba, nasılsın, hoş geldin, hayırlı olsun, teşekkür ederim, gerekiyorsa kusura bakma, özür dilerim, kendisi küçük ama etkisi büyük cümleleri kuramıyorsak medeniyetten, adabı muaşeret ve görgü kurallarından yoksunuz demektir." sözleriyle sitem etti.

Neslihan Yeldan'ın bu sözlerini kimin için söylediği tartışma oluştururken, bazı kullanıcılar yeni katıldığı Kızılcık Şerbeti setinde yaşadığı olaylar sonrasında böyle bir video çektiğini iddia edildi.

KAAN TAŞANER'ÎN KIZILCIK ŞERBETİ İSYANI

Kaan Taşaner de Kızılcık Şerbeti dizisine erken veda isimler arasında. Taşaner, "Hikâyenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti. Ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" diyerek tepkisini dile getirmişti.

MÜJDE UZMAN DA KIZILCIK ŞERBETİ'NE 'TÜKENDİM' DİYEREK VEDA ETTİ

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Alev' karakterini oynayan Müjde Uzman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımda ilk defa tükendim. İşin kötüsü kimse inanmıyor. Herkesin bir teorisi var olmam gereken kişiyle ve sıkıntılarımla alakalı, en büyük sebep de mesleğim! Hayatım çok kolay, ışıltılı pırıltılı (ne demekse), para ve lüks içinde falan olmalıymış kesin. Sahi kimin işi bu kadar konuşuluyor? Ben başka şeyler konuşamayacak mıyım hiç? Sağlık sorunlarına da inanmıyorlar. 30 senelik arkadaşlarım, ruhumu besleyen alışkanlıklarımı, özgürlüğümü geri verin. Ruhum o kadar sıkıştı ki, bedenimde de sıkışmayan, hastalanmayan, ağrımayan yer kalmadı. Ağaçsızlıktan, denizsizlikten insanlıksızlıktan hastayım, yastayım, hiç kimse görmüyor. Bilin bakalım neyim yok? Mecalim!" ifadelerini kullanmıştı.